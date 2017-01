Acht aanhoudingen tijdens de jaarwisseling in Drenthe

De politie hield in totaal veertig mensen aan (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - De politie in Drenthe heeft tijdens de jaarwisseling acht mensen aangehouden in Drenthe. In totaal werden er in Noord-Nederland veertig personen aangehouden.





Grote brand in Zeijen

Bekeuringen

De meeste mensen die de politie in Drenthe, Groningen en Friesland aanhield, zijn opgepakt voor brandstichting, vernieling en belediging. De meeste arrestanten mochten na verhoor en met een bekeuring op zak naar huis, de rest zit in de cel. Onder andere in Elim werden twee mensen aangehouden voor het bekogelen van de politie, brandweer en de ME met vuurwerk.In Zeijen werden vier jonge mannen aangehouden voor een grote brand bij een boerderij. En in Assen hield de politie twee mensen aan voor een vechtpartij en werd iemand gearresteerd na een achtervolging.