Is Kisanet de eerste Drentse baby van 2017?

Baby Kisanet in de armen van haar moeder, geflankeer door verloskundige Lianne Metselaar, kraamverzorgster Ina Valk en buurvrouw Marjan (foto: eigen)

HOOGEVEEN - Terwijl het vuurwerk knalde en de mooiste vuurballen aan de hemel verschenen, klonk er in Hoogeveen ineens gehuil. Om zes minuten na middernacht kwam baby Kisanet ter wereld.

Daarmee is zij waarschijnlijk de eerst geboren baby in Drenthe in 2017. Kisanet weegt 3230 gram. Moeder en dochter maken het goed.