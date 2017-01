Erben Wennemars houdt Arjan Elferink van derde marathontitel op rij af

Arjan Elferink grijpt net naast de nationale titel (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Twee jaar op rij was Arjan Elferink (42) uit Veenhuizen de snelste tijdens het NK marathonschaatsen voor Masters. Maar vandaag moest hij het hoofd buigen voor Erben Wennemars (41).

Het duo sprintte om de titel en pas in de laatste meters kwam Wennemars langszij.



"Ik heb al vaker tegen Wennemars gesprint: toen kwam ik een keer 7-duizendste tekort en ook al een keer 4-duizendste. Je weet dat je met iemand met zijn staat van dienst niet naar de streep moet rijden. Hij is al eens wereldkampioen sprint geweest. Natuurlijk had ik graag m'n derde Nederlandse titel op rij gewonnen, maar hier kan ik ook mee leven".



Het tweetal had samen met Arnold Gaasenbeek twee rondes voorsprong op het peloton.

Door: Karin Mulder