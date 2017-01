In beeld: Bibberen tijdens de nieuwjaarsduik in Assen

ASSEN - Honderden Drenten zijn vandaag met een verfrissende duik aan het nieuwe jaar begonnen. Onder andere in Assen kon worden mee gedaan aan een nieuwjaarsduik.

Daar leek het in oktober nog niet op, toen de organisatie besloot ermee te stoppen. Uiteindelijk was het Luc Rengers die samen met Henri Ploeg het evenement wist te redden.Met de frisse temperaturen was het voor de deelnemers even flink doorbijten.