Drenthe duikt voor het goede doel

RODEN/HOOGEVEEN - Op zo'n tien plekken kon je vandaag in Drenthe een nieuwjaarsduik nemen. Vaak voor een goed doel.

De Rodense duik op het Ronostrand bij Een lokte 180 deelnemers het twee graden koude water in. Ze doken geld bijeen voor de Werkgroep Tsjernobyl die kinderen uit Wit-Rusland naar ons land haalt voor een vakantie.In Hoogeveen moesten de deelnemers eerst hardlopen voordat ze het water in mochten. Een ruim rondje van 4,2 kilometer om de oude zandwinning van Nijstad moest worden afgelegd waarna de 50 deelnemers een vrijwillige bijdrage bijeen doken voor het Drentse team dat in 2017 mee gaat doen aan de Roparun. Dat team gaat net zoals andere jaren tijdens de hardloopwedstrijd van Hamburg naar Rotterdam geld in zamelen voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten.De Asser nieuwjaarsduik werd op het nippertje gered door Assenaren Henri Ploeg en Luc Rengers toen de organisatie dit najaar er het bijltje bij neergooide. Bekijk hier de foto's van Kim Stellingwerf Ook in Coevorden, Drouwenerveen, de Wijk, Tynaarlo, Zeijen en bij het Ermerstrand waren nieuwjaarsduiken. Een groep jongeren uit Sleen en omstreken verzamelde met de dijk bij het Ermerstrand geld om mee te kunnen bouwen aan een school of kliniek in een ontwikkelingsland.