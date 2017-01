Vreugdenhil zesde bij slagveld NK marathonschaatsen

MARATHONSCHAATSEN - Het was één groot slagveld in de strijd om het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in Thialf. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo reed naar de zesde plaats.

Bob de Vries uit Haule won, voor het eerst in z'n carrière, de Nederlandse titel op kunstijs. Samen met Remco Schouten had hij drie rondes voorsprong. Schouten won het zilver.Vreugdenhil had samen met Robert Post, Jan van Loon en Niels Mesu twee rondes voorsprong op het peloton. De 32-jarige Drent werd vierde in de achtervolgende groep en greep daarmee naast de bronzen medaille. Die plak was voor Post.Van de 71 mannen die van start gingen waren, na 100 van de 150 rondes, nog maar 20 mannen over. In de laatste vijftig rondes gebeurde dan ook weinig meer.