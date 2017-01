Burgemeester Hoogeveen over ME-actie in Elim: Terecht hard opgetreden

ELIM - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vindt het terecht dat de ME afgelopen nacht hard heeft opgetreden in Elim.

De brandweer werd oudejaarsnacht opgeroepen omdat in het dorp een bouwkeet in brand stond. Bij het blussen werden de brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk en bouwmaterialen door een groep van zo'n zeventig jongeren. Burgemeester Loohuis besloot daarom de ME in te zetten. Een 16-jarige jongen en een 20-jarige man uit Elim werden gearresteerd."Dat waren de grootste raddraaiers", zegt Loohuis over de arrestaties. "De rust keerde na die actie terug in Elim, maar daarmee is voor mij de kous niet af. We gaan onderzoeken wie er nog meer bij betrokken waren, of we ze kennen, of de jongerenwerkers deze groep kennen, zodat we maatregelen kunnen nemen. Nu, maar ook met het oog op volgend jaar. Ik vind dit een zwaar misdrijf en het moet aangepakt worden."Volgens Loohuis is er terecht hard opgetreden in Elim. "Je blijft met je handen van hulpdiensten af en als dat niet gebeurt moet er opgetreden worden. Ik vind dat de politie goed werk heeft geleverd. Het is wel heel vervelend, want in de rest van Hoogeveen is alles rustig verlopen."