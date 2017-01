Minister Van der Steur: Dubbele straf voor geweld tijdens jaarwisseling

ME moest ingrijpen in Elim (foto: André Weima)

ELIM - Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Dat heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie laten weten in een reactie op de incidenten tijdens de jaarwisseling.

"Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling", zei hij via een woordvoerster. Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. In Elim gooiden zo'n zeventig jongeren zwaar vuurwerk naar brandweermannen. De ME moest in actie en arresteerde twee personen.Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk. "Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen", aldus Van Essen.