Uitslaande brand in Emmer-Compascuum

Brand in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media) Brand in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - Aan de Runde Zuidzijde in Emmer-Compascuum woedt momenteel een brand in een woning die ook dienst doet als schoonheidssalon.

Het gaat om een uitslaande brand. De brand woedt aan de achterzijde van het pand, die moeilijk bereikbaar is voor de brandweer.



De brandweer is met vier korpsen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Omliggende panden worden natgehouden om te voorkomen dat het vuur overslaat.



De brand is nog niet onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.