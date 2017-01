Woningbrand in Emmer-Compascuum onder controle [update]

Brand in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media) Brand in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - Aan de Runde Zuidzijde in Emmer-Compascuum heeft vanavond brand gewoed in een woning.

De brand woedde in de aanbouw aan de achterkant van het pand, die moeilijk bereikbaar was voor de brandweer. De aanbouw brandde volledig af. De rest van de woning en de eveneens in het pand gevestigde schoonheidssalon konden wel gered worden.



De brandweer was met vier korpsen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Omliggende panden werden natgehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er niemand gewond geraakt.