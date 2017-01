Eerste sneeuw van 2017 legt witte deken over Drenthe

HOOGEVEEN - De eerste sneeuw van 2017 is gevallen. Op sociale media delen Drenten winterse plaatjes.

Er komen veel meldingen vanuit Zuidwest-Drenthe.Maar ook in de rest van de provincie sneeuwt het.De Verkeersinformatie Dienst voor gladheid op de A28 en de A35 rondom Hoogeveen.Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag daalt de temperatuur komende nacht in de oostelijke en zuidelijke helft van Drenthe tot rond of net onder het vriespunt waardoor het lokaal glad kan worden. Morgenochtend is de gladheid snel verdwenen.