Boerderij in Hollandscheveld gaat in vlammen op

De boerderij ging in vlammen op (foto: Persbureau Meter) De boerderij was niet meer te redden (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - Aan de Hollandscheveldse Opgaande in Hollandscheveld is vannacht een boerderij volledig uitgebrand.

Toen de brandweer ter plaatse was, sloegen het vuur uit al het pand. De brandweer probeerde de brand nog te bestrijden, maar de boerderij ging in vlammen op.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.