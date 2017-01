Nieuwe soorten varens ontdekt in Drenthe

Er zijn verschillende soorten varens (foto: pixabay.com)

ZUIDWOLDE - De Natuurvereniging Zuidwolde denkt een aantal weinig voorkomende varensoorten te hebben ontdekt in Drenthe. De planten staan in bosjes bij Wijster en Linde.

Het gaat om de tongvaren, de stijvenaaldvaren, de zachtenaaldvaren en de ijzervaren. Deze laatste is in Noord-Nederland nog nooit eerder gezien.



Extra controle

"Het is leuk om te zien hoe de natuur zijn plek vindt in een veranderend landschap", zegt Joop Verburg van de Natuurvereniging Zuidwolde. "Vandaag gaan we nog eens controleren of het allemaal klopt, of het écht de zeldzame varens zijn die we denken dat het zijn."



Dit doet de natuurvereniging samen met plantenorganisatie Floron en Staatsbosbeheer.



Nieuwe bossen

De varens groeien op voormalige landbouwgrond, in nieuwe bossen van ongeveer vijftien jaar oud. Deze soorten kunnen daar goed gedijen op de vruchtbare, natte ondergrond.



Hoewel er dus nieuwe soorten varens opduiken, staan de soorten die van oudsher in Drenthe groeien juist onder druk, zegt Verburg. "Hoewel het leuk is om nieuwe soorten te ontdekken, is het ook lastig. Je ziet planten en dieren opduiken die eerst hier niet voorkwamen, terwijl andere soorten juist weer verdwijnen."