Stelling: Raddraaiers Elim moeten volgend jaar huisarrest krijgen

ELIM - Deze jaarwisseling ging een groep van zeventig jongeren los op de politie en brandweer. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid. Burgemeester Karel Loohuis besloot de ME in te zetten.

Er is hard opgetreden tegen de raddraaiers , een 16-jarige jongen en een 20-jarige man uit Elim werden gearresteerd . Hoe moet worden voorkomen dat de relschoppers opnieuw de fout ingaan?Wat denkt u? Moeten de vuurwerk gooiende jongeren volgende jaarwisseling huisarrest krijgen?