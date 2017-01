'Een parende witbuikegel klinkt als een hond die loopt te janken'

Een van de tien witbuikegels (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - "Zes jaar geleden begon ik met de opvang van witbuikegels. Sinds twee jaar fok ik er ook mee." Volgens egelfokker Judith Bos uit Hoogeveen is het inmiddels een uit de hand gelopen hobby geworden.

De Atelerix albiventris, zoals de witbuikegel officieel heet, komt van oorsprong uit Centraal-Afrika. "Het is daar veel warmer, daarom is deze egel ook een stuk lichter. En ze zijn lekker aanhankelijk."



Volgens Bos zijn het leuke en nieuwsgierige diertjes. "Ze lopen hier gewoon tussen de katten, dat gaat altijd goed." De witbuikegel is een nachtdier en is dus vooral 's avonds laat actief. "Dan slepen ze met bakjes of speelgoed. Eigenlijk alles wat geluid maakt, vinden ze leuk."



'Positieflijst'

Bos haalde haar eerste egel via Marktplaats. Daarna zette ze een forum op, waar mensen op afkwamen. "Nu zijn er ook complete Facebook-groepen."



Sinds een jaar staan de dieren ook op een zogeheten 'positieflijst'. "Die lijst bepaalt welke dieren je wel of niet in huis mag houden. De witbuikegel mag je zonder voorwaarden houden. Maar als fokkers zijn we wel een stukje strenger, het zijn namelijk wel exoten."



'Klinkt als een hond die loopt te janken'

Het fokken van de witbuikegel gaat met veel lawaai gepaard. "Ik verbaas mij dat er nog niet geklaagd wordt", lacht Bos. "Je zet een mannetje en een vrouwtje bij elkaar in het verblijf. Dan toont het mannetje interesse met erg luid gepiep. Soms klinkt het net als een hond die heel veel pijn heeft en loopt te janken."



Het liefdeskoppel zit dan twee weken bij elkaar. "Dat is om een goeie dekking echt te garanderen. Het geluid wordt meestal na twee nachten wel minder."



Het duurt ongeveer een maand voordat de jongen worden geboren. "De ene keer heb je maar één jong, de andere keer acht."