Loes van der Laan nieuwe presentator ROEG!: 'Nu mag ik nog vaker buiten zijn'

Loes van der Laan presenteert ROEG! (foto: Sake Elzinga)

ASSEN - Loes van der Laan is de nieuwe presentator van het RTV Drenthe-natuurprogramma ROEG!.

Van der Laan volgt Joris Barske op. "Wij vinden het jammer dat Joris vertrekt", zegt eindredacteur Martin van der Veen. "Hij maakt een carrièreswitch. Daarom moesten wij op zoek naar een nieuwe presentator. We zijn heel blij met Loes."



Nieuwe start

"Wij denken dat Loes met haar Drents een meerwaarde kan zijn voor het programma", vervolgt Van der Veen. "Maar ze wordt geen kloon van Joris. We maken een nieuwe start, met een vrouwelijke presentator."



De eerste aflevering met de nieuwe presentator is waarschijnlijk rond februari. ROEG! wordt overigens steeds in duo's en voornamelijk in het Nederlands gepresenteerd. De mede-presentatoren zijn vijf boswachters van Staatsbosbeheer Drenthe.



'Hartstikke leuk'

Van der Laan is blij met het nieuws. "Ik vind het hartstikke leuk", reageert ze. "Het is een spannende, nieuwe uitdaging. Voor het weer mag ik elke dag al naar buiten, nu mag ik nog vaker buiten zijn."



Ze wil een eigen draai aan het programma geven. "Joris deed het heel goed en op geheel eigen wijze", zegt Van der Laan. "Ik ga niet proberen om dat na te doen."



Van der Laan presenteert elke werkdag het weer op TV Drenthe. Afgelopen zomer maakte ze ook het programma Toer de Loes. Daarin toerde ze met bekende Drenten in een rode Volkswagen Kever door Drenthe. Van der Laan presenteert Roeg! in ieder geval tot aan de zomer.