Drentse patiënt staat het langst op de wachtlijst

ASSEN - Drenten en Groningers moeten het langst wachten voor ze terechtkunnen op een polikliniek in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek, dat op verzoek van radiozender BNR is uitgevoerd door mediQuest.

Gemiddeld is de wachttijd in Drenthe en Groningen bijna vijf weken. Ter vergelijking, in Friesland staat de patiënt vier weken op de wachtlijst , in Amsterdam iets minder dan drie weken.Met name specialismen voor maag-darm-leverziekten, oogheelkunde, pijnbestrijding en allergologie kennen lange wachttijden, terwijl als je een oncologische aandoening hebt of ergens voor chirurgische ingrepen moet zijn, je vrij snel terechtkunt. Patiënten moeten nu soms verder reizen voor een bepaalde behandeling om een kortere wachttijd te hebben.BNR meldt dat de wachttijden van ziekenhuizen de laatste tijd steeds meer oplopen, net als de onderlinge verschillen hierin tussen ziekenhuizen. Was het verschil in gemiddelde wachttijden per regio begin 2014 nog een week, tegenwoordig is dat twee weken.De wachttijd is afhankelijk van de concurrentie, specialisatie van ziekenhuizen en de capaciteit die men beschikbaar heeft. Er lijkt geen relatie te bestaan met de bevolkingsdichtheid.