Drenthe is sportprovincie 2016

ASSEN - Drenthe is de sportiefste provincie van 2016. Van alle Drentse inwoners sportte 65 procent minstens één keer per week.

Dit blijkt uit onderzoek van sportorganisatie NOC*NSF.Utrecht behaalde de tweede plaats met 64 procent, Gelderland staat op drie met 63 procent. Hekkensluiter van het rijtje is de provincie Zeeland, slechts 56 procent van de inwoners sportte minstens vier keer per maand.Het aantal Nederlanders dat minstens één keer per week sportte, is in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Over heel 2016 heeft gemiddeld ruim 61 procent van alle Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar minstens één keer per week gesport. Dat zijn gemiddeld bijna 9,5 miljoen mensen, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2013.Van alle sporten stond in 2016 fitness op één, net als de voorgaande jaren. De wandelsport is het op één na populairst. Dit jaar is voor het eerst het hardlopen de top drie binnengedrongen. Zwemmen is van de derde plaats verstoten.