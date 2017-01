Drukke periode voor schadeverzekeraars

Vooral vuurwerk veroorzaakt veel schade rond de jaarwisseling (foto: Marieke Rosier / RTV Drenthe)

ASSEN - De dagen na de jaarwisseling is een drukke periode voor schadeverzekeraars. Veel mensen nemen de schade op die ontstaan is met Oud en Nieuw, bijvoorbeeld door vuurwerk.

"We krijgen tientallen meldingen binnen over kleinere gevallen. De schademeldingen zijn ongeveer gelijk verdeeld over Drenthe", zegt Harry Helmig, directeur van Univé Noord-Nederland.



Dit jaar worden er vooral veel brandgaten in kleding gemeld, net als zaken die zijn opgeblazen door toedoen van vuurwerk en beschadigde plastic dakgoten.



Schade tijdens de jaarwisseling kan tot 4 januari gemeld worden.