Motorclubs groeien in Drenthe

ASSEN - In Drenthe zijn motorclubs de laatste jaren gegroeid. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Dagblad van het Noorden.

In totaal zijn er acht motorclubs actief in Noord-Nederland, met 24 zogeheten chapters. In 2013 waren er nog zeventien afdelingen, schrijft de krant In totaal zijn er in onze provincie vier motorclubs actief, namelijk No Surrender, Satudarah, Hells Angels en Outsiders. Ze zitten vooral rond Emmen en Hoogeveen. Oscar Dros, politiechef Noord-Nederland, noemt in de krant de uitbreiding van de motorclubs "verontrustend".Samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst greep de politie in 2016 in de drie provincies ruim zeventig keer in. In de meeste gevallen gingen het om het sluiten van een vestiging of het verbieden van evenementen.Zo'n dertig keer moest de politie ingrijpen bij onder meer ontvoeringen, geweldsdelicten en bedreigingen. Eind vorig jaar werd een oud-lid van No Surrender in Eelde ontvoerd en mishandeld.Afgelopen november zeiden de burgemeesters van Assen en Groningen dat ze meer mogelijkheden willen om motorclubs te verbieden . Zo gaven Marco Out en Peter den Oudsten aan dat de wet op dit moment te weinig mogelijkheden biedt om in te grijpen.Ook het Openbaar Ministerie liet eerder al weten een verbod te willen op motorclubs.