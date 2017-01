Expertisecentrum voor snellere wondgenezing geopend

Wonden genezen tot vier weken sneller door behandelplan (foto: Pixabay)

COEVORDEN - Mensen met een wond die niet wil genezen kunnen vanaf vandaag bij het wondexpertisecentrum terecht voor de juiste behandeling. Het centrum is een initiatief van de Saxenburgh Groep en Icare.

"Het wondcentrum is van belang omdat wij denken zo de zorg te kunnen verbeteren. Zowel in tijd als in behandelplan, en we brengen de zorg dichter bij huis", aldus Fons Gosewischs van de Saxenburgh Groep.



Het gaat om wonden die slecht genezen. Daarvan is sprake als de genezing langer dan drie weken duurt. Met het behandelplan van het centrum genezen de wonden binnen negen tot tien weken, in plaats van rond de dertien weken. Daarnaast kan een huisarts patiënten direct doorverwijzen naar het centrum, wat het proces versnelt.



Het wondexpertisecentrum heeft grootse plannen. Behalve het centrum in Coevorden, zijn ook plannen om in 2017 een tweede centrum te openen in Hardenberg. De zorg is bedoeld voor mensen die in de regio van het wondcentrum wonen.