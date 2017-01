'Je zingt liederen voor het laatst, dat doet een beetje pijn'

Het Politie Mannenkoor in april 2016 (eigen foto) Het Politie Mannenkoor in 1995 (eigen foto)

BEILEN - "We stoppen ermee om te voorkomen dat we straks nog maar een klein zangclubje zijn." Dat zegt bestuurslid Henk Gebben van het Politie Mannenkoor Noord-Nederland. Het koor, dat nog 28 leden telde, houdt er na veertien jaar mee op.

Gebben: "Ik ben zelf 76. De gemiddelde leeftijd van onze koorleden is 72 jaar. Er is geen aanwas meer van jonge politiemensen. Op dit moment zijn er nog twee actieve dienders." Volgens Gebben komt de huidige generatie niet meer in een koor zingen.



Melancholisch

Voorzitter Henk Venema: "Er komt nu een einde aan 24 jaar politiekoor. Ik kijk met melancholische gevoelens terug op de afgelopen jaren. Je zingt bepaalde liederen, die je altijd met veel plezier gezongen hebt, voor het laatst. Dat doet je dan een beetje pijn."



Het koor werd in 1993 opgericht om de "integratie van de politie te bevorderen en het contact tussen politie en publiek op een andere manier tot stand te brengen" staat in de statuten beschreven.



Volgens Venema en Gebben is dat goed gelukt. "We merkten dat altijd na afloop van ons oudejaarsconcert. Mensen zeggen dat ze het ontzettend leuk vinden dat we dit doen," zegt Venema. "Een van de bezoekers zei zelfs dat Kerst voor hem pas begon nadat wij hadden gezongen."



Beroofd door zakkenroller

Een van de hoogtepunten van het Politie Mannenkoor Noord-Nederland was de reis naar Tsjechië. "We maakten de reis in overleg met de plaatselijke politie. Het land zou lid worden van de EU en daarom zouden we kennis met elkaar delen. We hebben toen gezien hoe de mensen daar werkten. Wij werkten met computers, terwijl zij daar nog de ouderwetse schrijfmachines gebruikten. Toen besefte ik wel hoe luxe we het hier hebben," zegt Gebben.



"Ook hadden ze speciaal voor ons een radarauto laten komen. Niemand wist hoe het ding werkte. Dat moesten wij ze uitleggen. Ik weet ook nog dat onze gids waarschuwde voor zakkenrollers. Maar die waarschuwing kwam te laat. Een van de dames was de portemonnee al kwijt!"



Vrouwen bij het koor

De vraag of ze er ooit aan hebben gedacht om een gemengd koor te worden, antwoordt Venema afwijzend. "Nee, maar we hebben weleens de vraag gekregen van vrouwelijke collega's wat er bij zo'n koor komt kijken. We hebben ze wat adviezen gegeven en het koor heeft even bestaan. Maar na drie maanden zijn ze ermee gestopt, er waren te weinig leden om door te gaan."



Het politiekoor stond de laatste jaren onder leiding van dirigent Bernard Slofstra, die na de opheffing van het Politiemannenkoor deze maand een nieuw regulier mannenkoor opricht.



Luister zondag om 14.00 uur naar het radioprogramma Drenthe Toen voor een reportage over het Politie Mannenkoor.