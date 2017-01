Brandweerwagen met vuurwerkpistool beschoten tijdens jaarwisseling in Emmen

Er werd met een vuurwerkpistool geschoten op een brandweerwagen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen is tijdens de jaarwisseling een brandweerwagen beschoten met een vuurwerkpistool.

De brandweer ging rond negen uur 's avonds naar de wijk Angelslo om een vreugdevuur te blussen dat uit de hand gelopen was. Een groep jongeren van zo'n twintig personen schoot met een vuurwerkpistool op de tankwagen van de brandweer. De brandweermannen besloten zich terug te trekken en te wachten op de politie. Met de hulp van agenten kon het vuur daarna alsnog geblust worden.



Er is niemand aangehouden. Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt er geen aangifte gedaan. "Er is niet op mensen gericht en er is niemand gewond geraakt. We zien dit meer als baldadigheid."