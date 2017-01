Zeijense brandstichters zitten nog vast

ZEIJEN - De vier jongeren die Oudejaarsnacht zijn aangehouden voor een zeer grote brand bij een boerderij bij Zeijen zitten nog vast. Dat meldt de politie.

Bij de brand gingen twee schuren en een keet in vlammen op.Voor andere incidenten die tijdens nieuwjaarsnacht plaatsvonden zijn nog geen nieuwe verdachten aangehouden. Eerder werden er na de onrusten in Elim al acht aanhoudingen verricht. Daar werden hulpverleners belaagd door een grote groep jongeren en daarbij bekogeld met vuurwerk.De politie zegt nu vooral bezig te zijn met inventariseren. Ook is de politie op zoek naar beelden die gemaakt zijn tijdens de onrustige nacht. Heeft u beelden gemaakt op oudejaarsnacht in Elim dan kunt u deze uploaden via politie.nl/upload.