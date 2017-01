Afvalcoach Paula Laning: Je kunt elke dag opnieuw beginnen

ASSEN - Het is 2017 en daarmee is voor veel mensen het afvallen weer begonnen. Toch is het moeilijk om de goede voornemens vol te houden.

Afvalcoach Paula Laning uit Drijber komt met tips."Wat mensen vaak hebben is niet een specifiek doel. Mensen zeggen: 'Ik wil afvallen, ik wil sporten', maar hoeveel wil je meer sporten? Of mensen stellen zich hele onrealistische doelen", vertelt Laning. "Je moet het concreet maken, dat is belangrijk, en ook haalbaar."Maar dat concreet maken, dat valt soms nog niet mee. Hoe doe je dat? Volgens Laning is het belangrijk om niet direct te groot te beginnen. "Begin met kleine stapjes, dat ook haalbaar is, zodat je het kunt volhouden. Wat mensen vaak hebben is dat het na één of twee keer niet lukt en dan stoppen ze."Laning benadrukt dat je niet moet opgeven als het een keer niet lukt. "Het mooiste is dat je gewoon elke dag opnieuw kunt beginnen."Volgens de afvalcoach helpt het om samen met iemand anders af te vallen. "Je kunt natuurlijk ook elkaar stimuleren. Als je in je eentje wilt afvallen en de rest van je gezin eet lekker door, dan is het heel lastig."Als laatste tip komt Laning nog met een afleidingstruc. "Wat ik zelf vaak heb gedaan: neem een Tic Tacje, dan heb je een pepermuntsmaak in de mond en dan hoef je ook geen ander eten meer." Laning benadrukt hierbij dat het belangrijk is om afleiding te zoeken als je het gevoel krijgt dat je wil eten. "Focus op iets anders waardoor je de verleiding dan kunt weerstaan." Volgens Paula Laning wordt het op deze manier makkelijker om de afvalproblemen te overwinnen in het nieuwe jaar.Voor een rubriek is RTV Drenthe op zoek naar mensen met goede voornemens. Dus heeft u een goed voornemen en mogen we u volgen tot en met 23 januari? Laat het ons weten via productie@rtvdrenthe.nl.