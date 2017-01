Organisatoren muziekweekend Pesse zijn Hoogeveners van het jaar

De winnende heren (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

PESSE/HOOGEVEEN - Jack Reinders, Bernard ten Oever en Gerbrand Takens van de stichting Muziek 2000 Pesse zijn gekozen tot Hoogeveners van het Jaar 2016.

Dat werd vanavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen.



Verbinding

In het juryrapport wordt het evenement geroemd. "Ze brengen mensen uit alle lagen van de bevolking in een goede sfeer bij elkaar en zorgen daarmee voor verbinding. Dat lukt al vele jaren. In 2016 voor de vijftiende keer."



Normaal, Kensington, Anouk, Golden Earring

In het verleden was Normaal vaak te gast op het dorpsfeest. Maar inmiddels is ook Status Quo in Pesse geweest en komen volgend jaar Kensington, Anouk en de Golden Earring. Dit jaar was er ook voor het eerst een camping bij.



Ook wijst het juryrapport op de economische spin-off. "Het evenement zit in de lift en wordt niet alleen bezocht door inwoners van Pesse. Het is goed voor de regionale economie."