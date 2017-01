PEIZE - Beauty Sauna Peize is verkocht. Dat kregen de werknemers van de sauna vanmorgen te horen.

International Welness Resorts heeft de sauna overgekocht. De sauna's De Zwaluwhoeve en de Veluwse Bron zijn ook van deze eigenaar.De oude eigenaren Paul en Sylvia de Haan waren nog niet bereikbaar voor commentaar.Op Facebook reageren gasten van de sauna verschillend op het nieuws. Zo zeggen een paar bezoekers ongerust te zijn: "Hopelijk wordt het geen attractiepark" en "Ik hoop dat Peize inderdaad Peize blijft. Ik kan er niets aan doen, maar vind dit een zorgelijke ontwikkeling in saunaland." Andere bezoekers van de sauna reageren positiever op social media. Zo zegt iemand: "Het kan er volgens mij alleen maar op vooruit gaan." Ondertussen is de mededeling van Beauty Sauna Peize verwijderd van hun Facebookpagina.De sauna kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. In 2005 verwoestte een brand het complex, waarna de sauna zeker een jaar moest sluiten. Zeven jaar later ontstonden opnieuw in branden in de sauna, ditmaal in de houtgestookte sauna. De jaren daarna kwamen de eigenaren negatief in het nieuws door het illegaal storten van puin en verzekeringsfraude