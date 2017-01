Tatoeages op benen leiden tot vrijspraak

De man had tatoeages op zijn been, waardoor hij werd vrijgesproken (foto: EPA / Tiago Petinga)

ZUIDLAREN - Een 39-jarige man uit Groningen is vrijgesproken voor een inbraak die hij in Zuidlaren bij zijn ouders zou hebben gepleegd.

Wel kreeg de man een werkstraf van zestig uur voor het stelen van een fietskar.De man werd verweten dat hij bij zijn vader en stiefmoeder ingebroken zou hebben. Zij zeiden hun (stief)zoon te herkennen op camerabeelden. Maar de inbreker had melkwitte benen. De man uit Groningen kon aantonen dat zijn benen al jarenlang vol met tatoeages zitten. Volgens de rechter kon daardoor alleen vrijspraak volgen.De Groninger werd niet vrijgesproken voor de diefstal van een fietskar. De fietskar stond onder de carport bij een woning in de Groningse wijk Lewenborg. De man zette de kar in zijn auto. Een buurtbewoner zag dit en noteerde het kenteken van de wagen.