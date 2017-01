Supermarkt Nieuw-Buinen gaat weer open: 'Het hart van het dorp gaat weer kloppen'

NIEUW-BUINEN - Nee, makkelijk was het allemaal niet, maar het doel van betrokken inwoner Jacob Meijer is bereikt: de supermarkt in Nieuw-Buinen gaat eind deze maand weer open.

En dat is goed nieuws voor het dorp, waar een aantal keren actie is gevoerd om de supermarkt te behouden. Ooit bloeide de winkel, toen Egbert Tingen er de scepter zwaaide. Maar die kreeg een conflict met de overkoepelende supermarktketen Spar over gemaakte kosten om technische problemen in de winkel te verhelpen. De geliefde exploitant vertrok en de 'Bunermonders' lieten daarna uit onvrede over de gang van zaken de winkel links liggen, waarna die sloot.Onder dat verleden komt nu een dikke streep. Jacob Meijer gaat samen met ondernemer Henk van der Veen de supermarkt nieuw leven inblazen. "Het was lastig, maar het hart van Nieuw-Buinen gaat weer kloppen", zegt Meijer.De winkel aan de Parklaan wordt omgedoopt in Supermarkt Bunermond en zal niet bij een grote keten aansluiten. Het geeft Meijer en Van der Veen alle vrijheid om naar eigen inzicht de inkoop te regelen. "Ik weet zeker dat het een succes wordt. Bij het team zullen normen en waarden, respect, gemoedelijkheid en bereidwilligheid om de klant te helpen voorop staan."