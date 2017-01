Ludieke actie in Roden: 'Laat hier een visboer staan'

RODEN - Visboeren in Noordenveld zijn boos. Ze willen al een paar jaar een vergunning om met een viskraam in Roden te staan, maar het wordt ze naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt.

En dat iemand het met de visboeren eens is, viel te zien op de Brink in Roden. Van Nieuwjaarsdag tot vanmorgen vroeg stond daar een als viskraam opgetuigde caravan met leuzen als: 'Roden komaan, laat hier een visboer staan' en 'De Brink. Vis-stek bij uitstek'.Op Nieuwjaarsdag zag café-eigenaar Albert Ananias de caravan ineens staan. "Rond zes uur 's ochtends keek ik naar buiten en toen zag ik dat ding", aldus Ananias. "Wat een prachtactie. Weer wat reuring in het dorp. Als daar weer een viskraam komt, ben ik de eerste die er een visje koopt. Van mij krijgt hij zo stroom. Wat zeg ik? Gas, water én licht."Wie de caravan op de Brink neerzette, heeft Ananias niet gezien.Op de bewuste plek in Roden stond altijd een viskraam van Meindert Alkema. Na zijn vertrek gaf de gemeente geen vergunning meer voor een viskraam op die plek. Voor 2017 zou een nieuw beleid worden ontwikkeld, maar het plan voor een vernieuwd centrum is nog niet af.Het college wil hierop wachten voordat ze opnieuw vergunningen uitgeeft voor vaste standplaatsen. "En we geven niet incidenteel een vergunning", licht burgemeester Klaas Smid toe.De vraag blijft van wie de protestcaravan precies was. "In ieder geval niet van ons", zeggen visboeren Jan Suurd en Bert Zwier. Als ze wel wisten wie de caravan neerzette, zouden ze dat overigens niet vertellen. "Maar we vinden het wel een leuke ludieke actie."De mannen zijn al jaren bezig met het krijgen van een vergunning. "Maar de gemeente blijft het uitstellen", zegt Zwier. "Ik heb diverse vergunningen door heel het dorp aangevraagd", vult Suurd aan. "Van de Vrijbuiter tot het centrum van Roden. Maar alles wordt afgeketst. Wanbeleid is misschien het verkeerde woord, maar het begint er wel op te lijken. En wij willen allemaal zo graag. Er is hier geld te verdienen."Wanneer de visboeren wel een vergunning voor een vaste standplaats kunnen krijgen, is nog niet duidelijk.