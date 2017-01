Brand bij hunebed in Bronneger

Boom in Bronneger wordt geblust (foto: Van Oost Media) Boom in brand (foto: Van Oost Media)

BRONNEGER - Onbekenden hebben maandagmiddag in Bronneger een boom in brand gestoken. De boom staat tegen een hunebed aan.

Het ging om een boom aan de Steenakker in Bronneger. Een voorbijganger zag de brand en belde de hulpdiensten. De brandweer bluste de boom. De schade bleef aan de boom beperkt. Het hunebed liep geen schade op.



Het is bij de politie niet bekend of de brand met opzet is gesticht. Ook niet of de brand bedoeld was om het hunebed te beschadigen.