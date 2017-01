Carbid Team Gieten beroofd van geld voor goed doel

GIETEN - Het Carbid Team Gieten (CTG) is tijdens Oud en Nieuw van hun geld beroofd.

Een uur na de jaarwisseling werd ontdekt dat er 'een paar honderd euro' was gestolen uit de collectebus. Het geld was bedoeld voor Samenloop voor Hoop, het wandelevenement van KWF Kankerbestrijding, waar ook leden van het CTG aan meedoen."We hebben een fantastische avond gehad, dus het is wel een smetje op een verder heel mooi feest. Iemand heeft blijkbaar met z'n grijpgrage handjes in de pot gezeten. Wij gaan morgen aangifte doen", zegt Martijn Vredenburg namens CTG.Vredenburg wil benadrukken dat het feest niet onder de diefstal heeft geleden. "Het was een geweldig feest." De jongeren knalden in Gieten tijdens Oud en Nieuw met carbid. Ze hadden tevens een verwarmde feesttent opgezet waar bezoekers konden genieten van een hapje en een drankje.