Containerbrand bij basisschool in Roden

De containerbrand was snel geblust (foto: Persbureau Meter) De muren en het dak van de school werden met water gekoeld(foto: Persbureau Meter)

RODEN - De brandweer heeft vanavond een container geblust bij een basisschool aan de Floralaan in Roden.

De brandende container stond tegen GBS De Rank.



Toen de container geblust was hebben de brandweerlieden met een hittecamera de muren en het dak nog gecontroleerd op te hoge temperaturen. Deze werden preventief natgemaakt.



De school was vanwege de kerstvakantie gesloten.



Hoe de brand in de container is ontstaan is nog niet bekend.