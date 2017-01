Burgemeester Hoogeveen wil snelweg naar Twente en trein naar Emmen

Burgemeester Karel Loohuis (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

HOOGEVEEN - Een goede en snelle autoverbinding met Twente en een rechtstreekse spoorverbinding met Emmen waarbij Hoogeveen als logische intercitystop moet fungeren.

Daar moet de gemeente Hoogeveen op inzetten, zei burgemeester Karel Loohuis vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.



Volgens de burgemeester is er de laatste jaren sprake van de ontwikkeling van een economische corridor Randstad - Noord-Nederland - Scandinavië. Hoogeveen is daarin een logische volgende stap en mag niet overgeslagen worden. "Men moet niet meteen doorschieten naar Emmen en Groningen. Maar daarvoor moet wel wat gebeuren", vindt Loohuis.



"Als Hoogeveen toonaangevend wil blijven en boven het maaiveld wil blijven uitsteken, moet de weg van voorzichtigheid, middelmaat en zuinigheid worden verlaten."



De Tamboer moet weer toonaangevend worden

Ook moet Hoogeveen investeren in de aantrekkelijkheid van het centrum zodat het weer hét koopcentrum van de regio wordt. Daarnaast moet theater De Tamboer weer toonaangevend en het beste theater van het Noorden worden. Een kleinere ambitie leidt volgens hem tot het langzaam maar zeker verdwijnen van het culturele aanbod.



Vertrouwen

Verder maakt de burgemeester zich zorgen over het vertrouwen van de mensen in de politiek. "We moeten voorkomen dat het vertrouwen van de mensen nog verder daalt en omslaat in aversie, of nog erger: opstand."



Loohuis besluit z'n toespraak met het feit dat gemeentebestuurders, ambtenaren en inwoners meer samen moeten optrekken en dat inwoners meer inbreng moeten kunnen leveren.

Door: Karin Mulder Correctie melden