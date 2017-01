Automobilist gewond na botsing met boom in Roden

De auto raakte flink beschadigd door de botsing

RODEN - Een automobilist is vanavond gewond geraakt na een botsing tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde op de N372 bij Roden.



De bestuurder van de auto is door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.



Ook is het niet bekend hoe de auto tegen de boom is gereden.