'Achilles 1894-voetballer Traoré verdwenen'

ASSEN - Voetballer Rachid Traoré van Achilles 1894 uit Assen is rond Oud en Nieuw verdwenen uit de bed-, bad- en broodopvang in het voormalige Formule 1-hotel in Groningen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Waar Traoré momenteel verblijft is volgens de krant niet duidelijk. De 20-jarige geboren Burkinees stuurde kort voor Oud en Nieuw een WhatsApp-bericht aan vrienden en bekenden, dat volgens het Dagblad geïnterpreteerd kan worden als een afscheidsbericht. "Hij dankt de ontvangers van dat appje voor hun steun en hulp, zegt een moeilijke beslissing te hebben genomen en ‘iets nieuws’ te willen proberen", aldus de krant.Traoré, die op het Alfa-college in Groningen lessen volgt, verbleef sinds enkele weken in de bed-, bad- en broodopvang in Groningen, nadat hij na een maandenlang verblijf in het Vertrekcentrum in Ter Apel op straat belandde.Traoré is bijna vijf jaar in Nederland. Hij is uitgeprocedeerd. In januari vorig jaar meldde hij zich in het vertrekcentrum in Ter Apel . Daar werd hij voorbereid op een terugkeer naar Burkina Faso.De ouders van Traoré kwamen in Burkina Faso om het leven. Hij wilde dolgraag een toekomst opbouwen in Nederland.