'De vraag is niet óf de wolf komt, maar wanneer hij komt'

'De komst van de wolf levert samengeknepen billen op' (foto: pixabay.com)

ASSEN - "Wat de natuur betreft is het heel mooi om een 'toproofdier' in je land te hebben." Dat zegt Erwin van Liempd, directeur van Het Drentse Landschap. "Aan de andere kant zijn we ook schapeneigenaar, we snappen de argusogen van de bevolking heel goed. De komst van de wolf levert samengeknepen billen op."

Drenthe is het meest kansrijk als het gaat om de terugkeer van de wolven, na zo'n lange tijd. "Er zijn hier voldoende prooidieren, die ook groot genoeg zijn. Denk aan reeën, maar ook grotere dieren. Daarnaast moeten er voldoende stiltegebieden zijn, dan zit de wolf hier toch een stuk beter dan in bijvoorbeeld de Randstad", aldus Van Liempd.



Binnen zeven tot tien jaar

Van Liempd weet zeker dat de wolf ons land vroeg of laat zal bereiken. "Als je kijkt hoe de verspreiding van de wolven op dit moment is, dan komen ze naar ons land. Drenthe is de grootste kanshebber."



"Een paar tientallen kilometers over de grens met Duitsland zitten nu twee wolven, als dat een paartje is dan kan er een roedel komen. Krijgen ze jongen, dan gaan die jongen ook een plek zoeken om een roedel te stichten. Over zeven tot tien jaar zouden ze dan in Drenthe zijn, maar uiteindelijk bepalen de wolven het zelf. Als zo'n wolf het leven laat dan gaat het een stuk langer duren. Maar op een dag komt hij, al zal dat niet morgen zijn."



Wolvenprotocol

"Het is goed dat mensen beseffen dat het staat te gebeuren", zegt Van Liempd. "De provincie bereidt zich erop voor, er is zelfs een wolvenprotocol ontwikkeld. Mensen kijken wat ze kunnen doen om hun dieren te beschermen."