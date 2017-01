Zoektocht naar bankpasdief Hoogeveen bij Opsporing Verzocht

De in Hoogeveen gestolen pas is in Rotterdam gebruikt om mee te pinnen (foto: ANP / Lex van Lieshout)

HOOGEVEEN - Een bankpas die in Hoogeveen is gestolen, is in Rotterdam gebruikt om geld mee te pinnen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht worden vanavond beelden getoond van een man die met de bankpas staat te pinnen.

Bij een woninginbraak in een appartement aan de Boekenberghstraat in Hoogeveen werd op zaterdagmiddag 8 oktober 2016 een bankpas buitgemaakt. Met deze pas werd enkele uren later door een onbekende man geld gepind bij twee geldautomaten in Rotterdam. Hoeveel geld gepind werd, is niet bekend.



De uitzending van Opsporing Verzocht is te zien vanaf 20.30 uur op NPO 1.