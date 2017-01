Fietspad op de grens zorgt voor vochtig Bargerveen

ZWARTEMEER - Het fietspad dat op de grens tussen Drenthe en Duitsland loopt, dwars door het Bargerveen. Jarenlang een populaire route, maar nu tijdelijk dicht omdat het compleet gerenoveerd wordt.

Met goede reden, want met de renovatie wordt ook de kade onder het pad verhoogd en verstevigd. Jans De Vries, boswachter van Staatsbosbeheer, maakt duidelijk dat het een uitdaging is om de kade en het fietspad in ere te herstellen.We maken een kade die zorgt dat het veen niet verder uitdroogt, die maken we van zand en leem, en daarbovenop maken we ruimte voor een fietspad. In Duitsland is de waterstand een stuk lager, in de toekomst gaan we verder werken aan bufferzones om ook het waterpeil onder het veen op een hoog peil te krijgen."In Duitsland wordt het veen nog steeds afgegraven, wat duidelijk blijkt door het niveauverschil aan beide kanten van het fietspad. "Het Nederlandse deel ligt paar meter hogen dan het Duitse deel. Het Duitse stuk is afgegraven, een deel is aangemaakt tot landbouwgrond en deel wordt na inrichting ook een natte zone", aldus De vries. Het hoogteverschil is lokaal zelfs vier tot vijf meter.De Vries vertelt hoe bijzonder het is dat het Nederlandse Staatsbosbeheer de regie voert over de werkzaamheden, die deels op Duits grondgebied plaatsvinden. "Het had veel voeten in de aarde om dit voor elkaar te krijgen, vooral administratief. Ik noem mijzelf dan ook wel Boswachter van Buitenlandse Zaken."In het najaar is de grenskade klaar en het fietspad toegankelijk. Wel worden er dan op andere delen herstelwerkzaamheden gedaan. Kijk daarom voordat u op pad gaat over het fietspad op deze website of uw route toegankelijk is.