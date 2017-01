Stelling: Ik houd het niet vol om na m'n 65ste nog door te werken

ASSEN - De overheid moet beter kijken naar de fysieke en geestelijke gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd.

Die leeftijd werd een tijd geleden verhoogd van 65 naar 67. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) vindt dat de overheid langer doorwerken niet kan verlangen.Vooral voor laagopgeleiden zou langer doorwerken fysiek te zwaar zijn. Onder meer stukadoors en stratenmakers worden zwaar belast. "Het houdt een keer op", zegt bedrijfsarts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens in het Algemeen Dagblad . "Kraakbeen bijvoorbeeld is op een gegeven moment gewoon versleten."In het AD staat verder dat vooral hoger opgeleiden beter worden voorbereid op langer doorwerken. "Zij worden getraind om hun brein rust te gunnen en naar hun lichaam te luisteren", aldus Jurgens. "Bij mensen met een lagere opleiding slaan deze trainingen minder goed aan."