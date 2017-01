Noorderboog is na fusie een van de grootste werkgevers in Zuidwest-Drenthe

De fusie van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe tot Zorggroep Noorderboog is een feit (foto: ANP / Roos Koole)

MEPPEL - De fusie van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe tot Zorggroep Noorderboog is een feit.

Zorggroep Noorderboog, dat actief is in de gemeenten Meppel, Westerveld, De Wolden, Staphorst en Steenwijkerland, is na de fusie een van de grootste werkgevers in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.



Er werken ruim 1.800 medewerkers en ongeveer 1.200 vrijwilligers. Er zijn bijna duizend cliënten die revalideren, thuiszorg krijgen, of op een van de locaties wonen.



Zorggroep Noorderboog wil een goede aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcentrum en beschermd wonen in een verpleeghuis. Door samen te gaan bundelen beide organisaties hun ervaring op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken.