Noordelijke PvdA-fractievoorzitters in gesprek met Asscher over kinderpardon

EMMEN - "Zolang we praten is er hoop." Dat is het motto waarmee Raymond Wanders morgen in de auto naar Amsterdam stapt. De PvdA-fractievoorzitter van Emmen gaat samen met partijgenoten in gesprek met lijsttrekker Lodewijk Asscher.

De insteek van het gesprek is een versoepeling van het kinderpardon. PvdA'ers in het Noorden strijden daar al een langere tijd voor.Volgens de afvaardiging uit het Noorden moet dat kinderpardon versoepeld worden. "We gaan met Asscher in gesprek over ons verkiezingsprogramma. Maar het zou mooi zijn als we in deze kabinetsperiode ook nog wat voor elkaar kunnen krijgen", aldus fractievoorzitter Wanders.De Noordelijke roep voor een soepeler kinderpardon is niet voor het eerst. Wanders maakte zich in december hard voor de 9-jarige Samira. Zij woont bijna acht jaar in Nederland, maar valt net niet onder een regeling voor verwesterde Afghaanse meisjes. Samira zat al met haar gezin in het detentiecentrum in Zeist om uitgezet te worden, maar dit is voorlopig van de baan.Op 22 december werd een motie voor een soepeler kinderpardon door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. Ook de PvdA stemde toen tegen, tot grote teleurstelling van Wanders. De partij liet toen weten dat de motie niet uitvoerbaar zou zijn. Ondanks die tegenslag gaat Wanders vol hoop naar Asscher toe morgen. "We zouden er niet heen gaan als we er niet meer in geloven."Volgens de Noordelijke PvdA'ers moet er meer gekeken worden naar het kind. "Als een kind langer dan vijf jaar in Nederland woont, kijk dan vooral naar het belang van het kind." Wanders vindt het onbegrijpelijk dat er vooral gekeken wordt naar de ouders.