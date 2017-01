Anis Jadib is Meppeler van het Jaar

MEPPEL - Anis Jadib is verkozen tot Meppeler van het jaar. De 35-jarige Jadib heeft volgens de jury Meppel in 2016 op een positieve manier landelijk op de kaart gezet.

Zo reageerde hij met een een blog op YouTube op de schermutselingen tussen de politie en inwoners van Zaandam. Ondernemer Jadib riep in het filmpje , dat uiteindelijk meer dan een miljoen keer werd bekeken, op tot begrip en verdraagzaamheid en bood aan te willen helpen.Ook zijn recente oproep om vooral 'normaal' te doen na het afblazen van een kinderkerstactiviteit in het centrum van Meppel, was voor de jury reden om Jadib uit te roepen tot Meppeler van het Jaar.