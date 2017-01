Recordaantal bezoekers voor De Nieuwe Kolk

ASSEN - Theater en bioscoop De Nieuwe Kolk heeft in 2016 een recordaantal bezoekers gehad. 171.000 mensen bezochten de bioscoop en er kwamen ruim 60.000 bezoekers af op het theater.

Directeur Hilko Folkeringa zegt enorm trots te zijn. "Na 166.000 bioscoopbezoekers in 2015 hadden we een gemiddelde van 152.500 bezoekers op jaarbasis begroot. Daar zijn we dus ruimschoots overheen gegaan." Het theater trok in 2015 nog 59.000 bezoekers."Het lijkt er heel sterk op dat we dit jaar gewoon weer richting de zwarte cijfers gaan", vertelt Folkeringa. Eerder werd er door de gemeente Assen nog een onderzoek ingesteld naar het reilen en zeilen in De Nieuwe Kolk, vanwege tegenvallende cijfers De resultaten van dit onderzoek worden begin dit jaar bekendgemaakt.