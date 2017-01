Verbijstering bij voorzitter Achilles 1894 over verdwijning Rachid Traoré

ASSEN - "Dit zagen wij niet aankomen. Het was een complete verrassing toen dit vlak voor Oud en Nieuw bij ons binnenkwam." Ronald Keen, voorzitter van voetbalclub Achilles 1894 uit Assen, is verbijsterd dat zijn basisspeler Rachid Traoré ineens met de noorderzon vertrokken is.

Even daarvoor stuurde Traoré nog een afscheidsbericht naar vrienden en bekenden waarin hij hen bedankte voor hun steun en hulp en hij liet weten dat hij een moeilijke beslissing had genomen.Ronald Keen, voorzitter van Achilles 1894 had kort na zijn vertrek nog contact. "Ik heb appcontact gehad op Oudejaarsdag. Hij zegt dat het goed gaat en dat hij veilig is. Daarna was er geen contact meer, ik heb geen idee waar hij is. Ik hoop dat het goed gaat en dat hij voor hemzelf een goede beslissing heeft genomen."Vijf jaar lang probeerde Traoré, een vluchteling uit Burkina Faso, een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland.Traoré is bijna vijf jaar in Nederland. Hij is uitgeprocedeerd. In januari vorig jaar meldde hij zich in het vertrekcentrum in Ter Apel. Daar werd hij voorbereid op een terugkeer naar Burkina Faso.De 20-jarige Traoré verbleef sinds enkele weken in de bed-, bad- en-broodopvang in Groningen. Daarvoor belandde hij op straat, na een maandenlang verblijf in het vertrekcentrum in Ter Apel.De ouders van Traoré kwamen in Burkina Faso om het leven. Hij wilde dolgraag een toekomst opbouwen in Nederland.