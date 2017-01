Brand Emmer-Compascuum ontstaan in hennepkwekerij

De brand ontstond in een wietkwekerij (foto: Van Oost Media) Bij de brand raakte een deel van de woning zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - De brand die op nieuwjaarsavond woedde in een woning in Emmer-Compascuum, is ontstaan in een ruimte waar een hennepkwekerij zat. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.





Tijdens het blussen ontstond al het idee dat er een hennepkwekerij in het pand was. De 26-jarige bewoner is opgepakt. Het is niet duidelijk geworden wat de exacte oorzaak was van de brand. Bij de brand raakte een deel van de woning aan de Runde Zuidzijde en inpandige schoonheidssalon zwaar beschadigd.