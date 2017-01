Vuurwerkslachtoffer Meppel overleden

De man raakte zwaargewond (foto: persbureau Meter)

MEPPEL - De man die op Oudejaarsnacht in Meppel gewond raakte nadat vuurwerk in de buurt van zijn gezicht ontplofte is overleden.





De 54-jarige Meppeler raakte volgens getuigen zwaargewond aan zijn gezicht. Ook liep hij een schedelbasisfractuur en een hersenbeschadiging op.



De man lag in Groningen in het ziekenhuis. Artsen hebben de afgelopen dagen geprobeerd het leven van de man te redden, maar dat mocht niet baten.



