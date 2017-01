​Veel klachten uit Assen over vuurwerkoverlast

ASSEN - Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn relatief veel klachten uit Assen binnengekomen.

Per tienduizend inwoners werd 67,6 keer geklaagd over vuurwerk. Daarmee staat Assen in de top vijf van Nederland. Alleen op de eilanden Ameland en Vlieland en in de Zuid-Hollandse gemeente Korendijk en de Limburgse gemeente Mook en Middelaar werd meer geklaagd.Op provinciaal niveau kwamen relatief de meeste klachten uit Groningen. Drenthe staat op de vijfde plaats.Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. Zij willen dat alleen professionals vuurwerk mogen afsteken tijdens de jaarwisseling.Bij het meldpunt komen ook veel nepmeldingen binnen. Die worden zo veel mogelijk door de beheerders verwijderd. "Maar we kunnen niet voorkomen dat er her en der wat doorheen schiet", zegt oprichter Arno Bonte.