Theater De Tamboer wil weer toonaangevend worden

HOOGEVEEN - Directeur van Theater De Tamboer, Jan Werkhoven, deelt de ambitie dat De Tamboer weer toonaangevend en het beste theater van het Noorden moet worden. Dit voornemen sprak de burgemeester van Hoogeveen, Karel Loohuis, eerder in zijn nieuwjaarstoespraak uit.

Om dit te bereiken is De Tamboer bezig met een plan. Wat dit precies inhoud kan Werkhoven nog niet zeggen. "In het voorjaar zal daar meer duidelijkheid over komen", aldus de directeur.Eerder werd al bekend dat De Tamboer werkt aan een nieuwe theaterformule, waarbij er nauw samengewerkt gaat worden met een aantal andere culturele instellingen in Hoogeveen, zoals de Bibliotheek en het Podium. Er is sprake van dat het samengaat tot één culturele instelling.De voorzitter van de stuurgroep Huis van Hoogeveen, die zich bezighoudt met de culturele instellingen, Hendrikus Loof, is blij met bovengenoemde uitspraken van de burgemeester. "Het wordt een hele uitdaging met het Atlas Theater en De Nieuwe Kolk als concurrenten, maar we moeten het zeker proberen."