Drenthe staat achter noordelijke aanpak onbewaakte spoorwegovergangen

Alle onbewaakte overwegen moeten bewaakt worden als het aan de Friese gedeputeerde ligt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Samen met Groningen en Friesland een subsidie aanvragen voor de beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen. De provincie Drenthe zit dit wel zitten, zo laat een woordvoerder weten.

De provincie reageert daarmee op de uitspraak van de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. In de Leeuwarder Courant meldde hij dat hij vindt dat alle onbewaakte spoorwegovergangen in zijn provincie moeten worden beveiligd.



Kramer vindt dat de noordelijke provincies samen moeten optrekken bij het aanvragen van een subsidie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Een woordvoerder van de provincie Drenthe laat weten dat de Drentse gedeputeerde Brink nog niet is benaderd door zijn collega uit Friesland, maar Drenthe wil wel meewerken aan het voorstel. De provincie wacht verdere acties van de provincie Friesland af.